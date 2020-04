Veiligheidsregio: Fors minder inbraken in Twente vanwege corona

Het aantal inbraken in Twente is de afgelopen weken fors gedaald. Dat is te danken aan de coronacrisis, vermoedt de Veiligheidsregio Twente. Ook het aantal meldingen dat binnenkomt bij de meldkamer in Hengelo ligt een stuk lager.

Minder inbraken, minder ongelukken en minder inzet van hulpdiensten. Over de gehele linie is het rustiger bij de meldkamer in Hengelo. Maar dat betekent niet dat de hulpverleners stilzitten, benadrukt Stephan Wevers, lid van het crisisteam van de Veiligheidsregio en commandant van de Brandweer Twente.

"Vanuit de ambulancezorg is aangeboden om mee te helpen in het ziekenhuis. We staan elkaar echt bij in deze crisis." Ook opvallend: volgens Wevers is het ziekteverzuim in deze crisistijd lager dan normaal. "Ik denk dat iedereen wil meehelpen. We doen dit samen en we doen dit samen ook heel goed."

Maatregelen

En waar in het voorjaar vaak een inbraakgolf te zien is, is het aantal inbraken nu juist fors gedaald. In Enschede wordt er buiten coronatijd dagelijks zo'n vier tot vijf keer per stadsdeel ingebroken. Dat aantal is nu teruggelopen naar één tot twee. "Bijna iedereen werkt natuurlijk thuis. En misschien helpt het moreel kompas ook wel in deze tijden."

De Veiligheidsregio heeft wel maatregelen genomen voor komend paasweekend, vooral om te voorkomen dat veel mensen op één plek bij elkaar komen. Zo wordt de Sallandse Heuvelrug tijdelijk afgesloten, zijn er extra grenscontroles en wordt er extra gesurveilleerd bij meubelboulevards, tuincentra en bouwmarkten.