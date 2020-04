De 17 gezichten van de oorlog in Overijssel | Dokter Jansen: een goede huisarts die toch fout was

Mini-documentaire 16: Collaboratie in Vollenhove

Een behoorlijk aantal Nederlanders was voorstander van Hitler en nazi-Duitsland. Uit angst voor de communisten, uit behoefte aan een sterke man, uit frustratie over de persoonlijke omstandigheden, er waren tal van redenen. Tijdens de bezettingsjaren kwamen daar ook nog eens de opportunisten bij die persoonlijk dachten te profiteren van de machtswisseling. Meer dan honderdduizend Nederlanders waren in 1943 lid van de NSB. Na de oorlog zijn veel collaborateurs of landverraders gevangengezet en is hun het kiesrecht ontnomen.

Van 1 tot en met 17 april treedt RTV Oost ‘In het voetspoor van de bevrijders’ met een serie mini-documentaires met achtergrondartikelen. Het is dan precies 75 jaar geleden dat geallieerde troepen door Overijssel trokken om de inwoners te bevrijden van de Duitse bezetting. De mini-documentaires zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en vertellen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog op 17 verschillende manieren. De productie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel.

Collaboratie in Vollenhove

Dokter Albert Jansen was in de jaren dertig de ongekroonde koning van Vollenhove. Een huisarts met groot aanzien, en alom geliefd bij zijn patiënten, die dag en nacht op hem konden rekenen. Toen de oorlog uitbrak verrichte hij nog dappere daden als legerarts voor het vaderland, maar toen de Duitsers de macht hadden overgenomen werd hij samen met zijn vrouw al snel lid van de NSB. In die rol verraadde hij onder meer Joodse onderduikers.

Na de oorlog werd dokter Jansen opgepakt en veroordeeld voor collaboratie. Tot grote verbazing van zijn patiënten, die geen kwaad woord over hun goede dokter wilden horen. Kleindochter Floortje Jansen zoekt antwoord op de vraag waarom haar opa fout was in de oorlog, en waarom zijn patiënten hem altijd zijn blijven steunen, tot aan zijn dood.

