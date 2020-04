Minister Bijleveld roept op bij grensovergang De Lutte: 'Blijf thuis en houd vol'

Tijdens het paasweekend komen er traditiegetrouw veel Duitsers naar Nederland, maar dat zal dit jaar anders zijn vanwege het coronavirus. Niet noodzakelijke tripjes over de grens Nederland-Duitsland en vice versa worden afgeraden.

Bijleveld nam eind van de ochtend een kijkje bij de controle onderaan afrit 34 De Lutte/Denekamp. Ze werd bijgepraat over de werkzaamheden aan de grens.



Risicogebied

Duitsland heeft Nederland aangewezen als risicogebied. Daarom zijn er strengere controles op de grens. Alleen zakelijk verkeer mag de grens over.





Mensen met een vitaal beroep mogen de grens gewoon oversteken. Voor toerisme zijn ze niet welkom. "Je ziet dat het effect heeft dat wij hier staan om het toerisme te ontmoedigen naar Nederland te komen", zegt brigadecommandant Patrick Taribuka van de Koninklijke Marechaussee.



"Eigenlijk is het de hele week al rustig en vandaag zie je dat het nog minder is geworden. Schijnbaar zijn de mensen zich ervan bewust dat ze niet voor toerisme naar Nederland moeten komen."

Controle

De marechaussee spreekt mensen die grens over willen aan om achter het doel van de reis te komen. "We maken ze bewust dat in Nederland eigenlijk alles dicht is en dat we ze vanwege de verspreiding hier echt niet willen hebben. Je ziet dat mensen dan weer terug gaan en gehoor geven aan onze oproep."

De controle duurt van zes uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. Ook de komende dagen wordt er gecontroleerd. "En de nachten staan we hier ook, maar dan in mindere aantallen. Dus we monitoren 24/7."