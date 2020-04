Icare ontfermt zich over beschermd thuis verplegen van coronapatiënten in regio IJsselland

Icare Verpleging & Verzorging gaat zorginstellingen in de regio IJsselland ontlasten door de verpleging van coronapatiënten te coördineren. Met het uitzetten van speciale coronaroutes worden patiënten met corona of het vermoeden van corona thuis verpleegd en verzorgd. Icare neemt deze beschermde verpleging over van de zorginstellingen.

"Met deze coronaroutes zorgen we ervoor dat patiënten met corona langer thuis kunnen blijven en niet opgenomen hoeven te worden. De zorg wordt verleend door goed opgeleide zorgverleners, waaronder specialistisch verpleegkundigen”, aldus Maurice Darwinkel, rayonmanager van Icare.

Wijkzorgroutes

Coronaroutes zijn wijkzorgroutes voor met corona besmette patiënten of met klachten die volgens de richtlijnen van het RIVM op corona duiden. Het doel van deze routes is om cliënten die geen corona hebben én zorgmedewerkers te beschermen tegen verdere verspreiding van het virus.

"Zo hopen we bij te dragen aan het afvlakken van de veelbesproken coronacurve in een regio die het al zwaar heeft. Ook kunnen op deze manier schaarse middelen als mondkapjes en spatbrillen op een efficiënte manier worden ingezet", licht Maurice Darwinkel toe. Iedere coronaroute wordt gecoördineerd door een wijkverpleegkundige van Icare. Samen met de huisarts of een zorgorganisatie wordt bepaald of een patiënt in deze route wordt verpleegd.

ROAZ blij met samenwerking

Ina Kuper, bestuurder Isala en voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ): "We zijn heel blij met dit initiatief. Tijdens deze coronacrisis draait alles om samenwerking. Samen met alle partners in onze regio doen we ons maximale best om patiënten nu de juiste zorg te bieden en de druk op de ziekenhuizen en zorg zo veel mogelijk te spreiden."

De coronaroute is één van de initiatieven uit de regio om de zorg voor coronapatiënten in de regio mogelijk te blijven maken. Daarnaast worden bijvoorbeeld door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en IJsselheem coronapatiënten van het Isala ziekenhuis overgenomen die geen dringende medische hulp meer nodig hebben, maar nog te zwak zijn om naar huis te gaan.

Cliënten die zorg thuis ontvangen in een woonzorgcentrum blijven onder verantwoordelijkheid vallen van die instellingen en worden niet opgenomen in de coronaroute. Reguliere, medisch noodzakelijke en palliatieve zorg thuis wordt door de zorgorganisaties nog wel steeds geboden.