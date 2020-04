De 17 gezichten van de oorlog in Overijssel | Anton wordt dwangarbeider en praat er daarna nooit meer over

Aangezien veel Duitse mannen in het leger dienden, schakelde het nazi-regime buitenlandse dwangarbeiders in om de oorlogsindustrie van Duitsland gaande te houden. Meer dan een half miljoen Nederlandse mannen zijn verplicht in Duitsland tewerkgesteld. Als Germaans broedervolk ontvingen de Nederlanders een betere behandeling dan veel andere dwangarbeiders, maar liepen wel hetzelfde gevaar, vooral door de bombardementen op Duitse industriesteden.

Van 1 tot en met 17 april treedt RTV Oost ‘In het voetspoor van de bevrijders’ met een serie mini-documentaires met achtergrondartikelen. Het is dan precies 75 jaar geleden dat geallieerde troepen door Overijssel trokken om de inwoners te bevrijden van de Duitse bezetting. De mini-documentaires zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en vertellen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog op 17 verschillende manieren. De productie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel.

Dwangarbeider uit Genemuiden

Anton Kijk in de Vegte was schilder in Genemuiden, toen hij werd opgeroepen om te werken voor de Duitsers. In 1944 kwam hij te werken in een vliegtuigfabriek in Dessau, in het oosten van Duitsland. Het werk was zwaar en uitputtend en het eten was slecht. Als dwangarbeider overleefde hij er een aanval en verbleef maandenlang in een kliniek. Daar werd hij goed behandeld en kon hij aansterken.

In de lente van 1945 kreeg hij bij een gevangenenruil tussen Russen en Amerikanen zijn vrijheid terug. Na de oorlog sprak hij met geen woord over zijn ervaringen, waardoor zijn kinderen van niets wisten. Totdat ze na zijn dood vele brieven en dagboekfragmenten vonden. Alles was nauwkeurig gedocumenteerd. Nu volgen Dick, Wim en Wil Kijk in de Vegte het spoor naar de geschiedenis van hun vader en bezoeken ze de plekken die de zwijgzaamheid van Anton weer tot leven brengt.

Lees hier het achtergrondartikel over de zoektocht van de kinderen van Anton Kijk in de Vegte naar zijn oorlogsverleden.

Bekijk hier de mini-documentaire over het thema ‘dwangarbeid’