Kaartenactie om jarige FC Twente-publiekslieveling Jan Sørensen hart onder riem te steken

Als voetbalprof leek hij een regelrecht zondagskind, de realiteit was een stuk weerbarstiger. Na zijn actieve voetbalcarrière werd FC Twente-speler Jan Sørensen achtervolgd door fysieke malaise. Vanuit Twente is nu een actie gelanceerd om hem een kaartje te sturen voor zijn 65ste verjaardag, om de geboren Deen zo een hart onder de riem te steken.

Sørensen was zonder twijfel een van de meest getalenteerde spelers ooit in de historie van FC Twente. De aanvalsleider en creatieve linkspoot was de stuwende motor in het elftal, dat zich in de tachtiger jaren vanuit de eerste divisie weer omhoog knokte op het hoogste niveau.

Publiekslieveling

Sørensen kwam uiteindelijk nog geen drie seizoenen uit voor FC Twente, maar groeide in die korte tijd uit tot onbetwiste publiekslieveling van de toenmalige selectie. Tot op de dag van vandaag geldt hij als een cultheld.

Na tal van omzwervingen streek Sørensen in Engeland neer, waar hij bleef hangen en nog altijd een pub runt.

Uitpuilend medisch dossier

Maar na zijn carrière werd Sørensen in de eerste plaats achtervolgd door pech. Met een medisch dossier dat zo onderhand zo dik is als het Oude Testament. Hij heeft intussen een hele reeks hartoperaties moeten ondergaan. "In maart nog, had hij zijn zoveelste hartoperatie, die hem mede door het coronavirus tot thuisblijven in Engeland dwingt", aldus hoofdredacteur Gijs Eijsink van Zilver Magazine, een tijdschrift voor 65-plussers in de regio.

In een van de laatste nummers van Zilver vertelde Sørensen dat hij met name op zijn tijd in Enschede met veel voldoening terugblikt. "Hij zei ook graag iets voor FC Twente te willen doen. Sponsors werven bijvoorbeeld", aldus hoofdredacteur Eijsink vandaag in het RTV Oost-programma Goeiemorgen Overijssel.

Kaartenactie

Op 14 mei wordt Sørensen 65 jaar. Voor het blad Zilver aanleiding om samen met een aantal FC Twente-supporters een actie te beginnen, waarbij de fans hun idool Sörensen een kaartje kunnen sturen. "Om Jan op te monteren met een persoonlijke boodschap of digitale verjaardagskaart."

Wie Sørensen een kaart wil sturen kan dat doen per mail doen via sorensen65@ziggo.nl. Een brief of kaart kan naar: Jan Sørensen, p/a Zilver Magazine, Postbus 59, 7570AB Oldenzaal. Zilver zorgt dan dat Sørensen zijn verjaardagspost krijgt.