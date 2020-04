Geniet van de lente en van Pasen bij RTV Oost

Wat kun je verwachten? Beelden van jonge lammetjes, koeien in de wei, zonnige straten en natuurbeelden. Kortom; we brengen de lente bij je in de huiskamer. Lente-TV zie je op maandag 13 april (Tweede Paasdag) om 12.00 uur op TV Oost, op onze Facebook-pagina en onze website.

In deze tijd van het corona-virus en de noodmaatregelen is het moeilijk om het huis uit te gaan en de natuur op te zoeken. Het wordt mensen dan ook afgeraden om massaal de natuur in te gaan. Om iedereen tóch te laten genieten van het prachtige voorjaarsweer en de ontluikende natuur, biedt RTV Oost de mensen thuis Lente-TV aan.

Maar er is natuurlijk meer in de aankomende week. Ook voor Pasen hebben we weer een mooi scala aan programma’s en/of activiteiten klaar staan.

Passie in de Provincie

Het Paasprogramma Passie in de Provincie wordt op meerder locaties in Overijssel opgenomen en heeft dit jaar als thema: Kiek Um es! Daarmee wordt voortgeborduurd op het thema van de Kerstnachtdienst uit 2019. Aan de hand van de kruiswegstaties volgen classis-predikant Klaas van der Kamp en bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen de lijdensweg van Jezus. Passie in de Provincie zie je op eerste paasdag, zondag 12 april, om 18.30 uur bij TV Oost.





RTV Oost Quarantainequiz

Nu steeds meer mensen door het corona-virus aan huis gekluisterd zijn lijkt de geborgenheid van het café mijlenver weg. RTV Oost brengt daarom de pubquiz naar je toe, met de Quarantaine Quiz. Wat moet je doen? Elke dag verschijnt er rond 20.00 uur een nieuwe video met quizvragen. Speel lekker mee voor jezelf of deel de video in de groepsapp (gezellig!) en speel samen met je familie, vrienden, buren of collega's. Zondag 12 april zenden we om 16.00 uur live een Pubquiz uit op TV Oost en op Facebook. Kijk/speel je mee? Klik hier voor meer informatie.





Oecumenische kerkdienst vanuit Sint Jansklooster - Kadoelen

Kerkgangers die thuis moeten of willen blijven in verband met het coronavirus kunnen zondag 12 april om 10.00 uur kijken naar een live-registratie van een oecumenische kerkdienst op TV Oost. Dit keer vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Sint Jansklooster - Kadoelen. Het gaat om een viering met gebed, schriftlezing, gezang, meditatie en zegen.





Zoek het Ei 2020: op zoek naar de muzikale eieren

Een tweede paasdag zonder Zoek het Ei, dat is wel heel erg saai... Nu we niet met z'n allen massaal buiten naar eieren kunnen zoeken heeft RTV Oost de tiende editie van de succesvolle traditie aangepast, want we verstoppen de eieren in de muziek op Radio Oost. Dit jaar gaan we eieren zoeken vanuit de luie stoel. Hoor je maandag 13 april tussen 10.00 en 17.00 uur iets dat klinkt als 'ei' in de titel van een plaat (bijvoorbeeld: Eye of the tiger, Ice ice baby)? Bel dan zo snel mogelijk naar de radiostudio 074 - 2 456 665. Meer informatie over de actie en de prijzen vind je hier. Kijk naar ‘Zoek Het Ei’ vanuit de radiostudio tussen 10.00 en 12.00 uur op TV Oost.

In het voetspoor van de bevrijders

Speciaal programma naar aanleiding van 75 jaar vrijheid. Van 1 t/m 17 april werd Overijssel bevrijd en dus nemen we je deze gehele periode mee terug naar de oorlogsjaren met een mini-documentaire, diverse verhalen en bevrijdingsjournaals. In het voetspoor van de bevrijders zie je elke dag op TV Oost om 14.00 uur en vanaf 17.30 uur met elk uur een herhaling.



En verder…

Verder hebben we zaterdag 11 april om 21.00 uur nog een compilatie van de afgelopen 3 Quarantaineshows op de planken liggen, kun je dagelijks genieten van de perikelen van de familie Wildspieker in Van Jonge Leu en Oale Groond, hebben we elke dag een Vader’s Erf.

Voor meer informatie over bovenstaande programma’s en/of andere zaken kun je terecht op www.rtvoost.nl