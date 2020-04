Veiligheidsregio Twente werkt aan opvanglocatie voor coronapatiënten uit beschermd wonen

De Veiligheidsregio Twente is bezig met het opzetten van een tijdelijke verpleeglocatie voor coronapatiënten die uit maatschappelijke opvangvoorzieningen komen zoals beschermd wonen. Zij kunnen niet in quarantaine en isolatie binnen de Twentse locatie waarin zij verblijven.

Voor deze cliënten wordt op de voormalige vliegbasis in Enschede een Twentse locatie ingericht om te kunnen uitzieken.



Wie een vermoeden heeft van coronabesmetting gaat in thuisquarantaine, maar dat is niet mogelijk binnen een beschermd wonenproject. Voor bewoners die ziek zijn als gevolg van corona is met ingang van morgen een opvanglocatie beschikbaar aan de Zuidkampweg 21 en 23 in Enschede. Het gaat om een voormalig gebouw van Defensie voor de overnachting van legerofficieren dat op de nominatie staat om eind dit jaar gesloopt te worden.

Omwonenden geïnformeerd

Omwonenden zijn inmiddels per brief door de gemeente Enschede geïnformeerd over het besluit om de accommodatie tijdelijk in te zetten voor coronapatiënten.



Op de opvanglocatie kunnen maximaal 15 personen terecht totdat ze weer beter zijn, of totdat meer medische zorg nodig is in het ziekenhuis. Op dit moment zijn er nog geen patiënten die ervoor in aanmerking komen, maar de Veiligheidsregio Twente wil alvast hierop voorbereid zijn.