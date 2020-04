Burgemeesters IJsselland: "Gebruik je verstand en blijf met Pasen thuis"

De burgemeesters in IJsselland zien het al misgaan: het Paasweekend wordt zonnig, warm en bijna iedereen is vrij. Ondertussen zijn verschillende tuincentra en woonboulevards, typische 'paasuitjes', gewoon open. Daarom vandaag opnieuw de oproep: "Blijf thuis."

De burgemeesters, die samenwerken in de Veiligheidsregio IJsselland, hopen dat mensen hun gezond verstand gebruiken. Ze grijpen daarom voor komend weekend 'slechts' twee keer in: in Giethoorn geldt een vaarverbod en in Hardenberg moet een skatepark dichtblijven. Daarnaast gelden de maatregelen van de noodverordening gewoon.

Groepen mensen

"Het is gewoon te risicovol om in groepen samen te zijn", zo staat in de verklaring. "Dus ook geen groepjes wielrenners dicht op elkaar, of motorrijders die anderen geen ruimte geven en samen met elkaar pauze nemen."

"Er wordt veelvuldig in onze regio gecontroleerd en daar waar nodig schromen we niet om te handhaven en een bekeuring uit te delen", waarschuwen de burgemeesters.