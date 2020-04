Dranghekken en tijdsblokken in winkel: bakkers voorbereid op Paasdrukte

Pasen betekent topdrukte bij de bakker. Traditioneel gezien wordt er veel brood gegeten bij het paasontbijt of de uitgebreide paasbrunch. Lange rijen bij de bakkerswinkels is dan ook heel normaal. Maar dit jaar niet.

Vanwege de coronacrisis moeten de bakkers creatief omgaan met hun bestellingen en de verwachte drukte in de winkels. Zo heeft bakkerij Van der Most, met zes winkels in Vechtdal en Salland, een gratis bezorgdienst ingesteld voor mensen die niet naar de winkel kunnen of willen komen

Mensen wordt opgeroepen vooral online hun bestellingen te doen en dat werkt, want het aantal online bestellingen is verviervoudigd.

Tijdsblokken en dranghekken

Om het in de winkel ook goed en veilig te laten verlopen, heeft de bakkerij een oplossing bedacht. Mark van der Most: "We hebben tijdsblokken waarin klanten hun bestellingen kunnen ophalen, zo spreiden we de hoeveelheid klanten in de winkel."

"Normaal komt iedereen tussen 8 en 10 uur in de ochtend. Waarom weet ik niet, maar dat is zo. Dan staat je winkel vol. Nu reguleren wij de klanten een beetje. Ook zijn in overleg met de gemeente dranghekken geregeld. En uiteraard mogen er maar een paar mensen tegelijk in de winkel."

Zones en begrip

Ook andere bakkers in de regio zetten in op online bestellingen en de bezorging daarvan. De meeste winkels hebben de anderhalve-meterzones gemarkeerd en vragen de klanten om buiten te wachten als het binnen druk is.

Klanten begrijpen dat. Een vrouw die net haar bestelling doorgeeft in de winkel in Dalfsen reageert positief. "We moeten dit met elkaar doen en ik vind het slim om klanten dan in schema's hun bestelling te laten ophalen. Zo kun je de drukte beter spreiden. Ik vind het een uitstekend idee."