Bij deze kerk in Genemuiden gaat het Avondmaal 'gewoon' door: "Mensen doen thuis mee"

"We hebben er niet heel lang over nagedacht, voor mij stond als een paal boven water: dat gaan we doen", zegt Imko Postma. Hij is predikant van de Gereformeerde kerk in Genemuiden en viert vanavond het Avondmaal digitaal met zijn gemeente.

"Ik doe de dienst zoals gebruikelijk op Witte Donderdag", vertelt Postma. "Ik breek het brood en op het moment dat ik dat eet, kunnen de mensen het thuis meevieren. Daarna kunnen de mensen ook met de wijn meedoen."



Bijzondere vorm

Hij ziet wel een voordeel van de nieuwe vorm. "Normaal doen we dat in verschillende rondes aan tafel. Nu vier je het echt gemeenschappelijk, op dezelfde tijd, dat is wel iets bijzonders."



Andere kerken in Genemuiden besloten het Avondmaal uit te stellen of af te gelasten. Bij Postma is dat niet aan de orde. "De dood des Heeren wordt nu niet alleen gevierd binnen de kerkmuren, maar ook in de huiskamers waar wij ons dagelijks leven doorbrengen. Ik geloof dat daar kracht in zit, dat op meerdere plekken het evangelie verkondigd wordt."



Zelf voor brood zorgen

"De gemeenteleden mogen zelf zorgen voor een stukje brood of matze en wijn of druivensap", legt de predikant uit. Omdat het op korte termijn geregeld werd, is er geen brood en wijn bij de gemeenteleden thuisgebracht. Op verzorgingstehuis De Meente na, daar hebben ze wat aan de deur gehangen.



De andere kerken in Genemuiden vieren overigens überhaupt geen avondmaal op Witte Donderdag, alleen de gereformeerde kerk.