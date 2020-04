PEC overweegt nieuwe naam voor tribune vernoemd naar veroordeelde clubheld

PEC Zwolle overweegt de naam van de tribune te veranderen die vernoemd is naar Klaas Drost. Dit nadat het clubicoon vandaag is veroordeeld voor zorgfraude. "Ik zal een en ander komende week eens bespreken", zegt PEC-voorzitter Adriaan Visser op de vraag of de tribune een nieuwe naam krijgt.

Drost maakte bijna vijf jaar lang valse facturen op toen hij een zorgbureau in Harderwijk runde. Hij kreeg een taakstraf van 240 uur, zijn bedrijf kreeg een geldboete van 25.000 euro. Tegen de gevallen clubheld als zijn echtgenote, die ook veroordeeld is, was twee jaar celstraf geëist.



Tekst gaat verder onder kader

Reactie Adriaan Visser

"Ik heb kennis genomen van de gerechtelijke veroordeling van Klaas Drost. Zoals bekend zijn de namen van de tribunes in ons Mac3Park stadion tot stand gekomen in nauw overleg met onze supporters. Ik zal dan ook volgende week eerst met onze supporters in overleg treden hoe we hier mee willen omgaan. Daarnaast zal ik mij op de hoogte laten stellen of Klaas Drost nog eventueel in beroep gaat tegen de uitspraak (als dat al mogelijk is)."

De rechtszaak rond de voormalig voetballer sleept al jaren. PEC liet altijd weten de tribunenaam niet aan te passen, zolang Drost nog niet veroordeeld was.

Naam afgeplakt

De club bleef ook achter het icoon staan toen supporters de naam op de tribune afplakten met plastic, in 2013. "Een spontane actie van een kleine groep, die een statement wilde maken", zei de toenmalige directeur Edward van Wonderen.

"Zoals destijds een keuze is gemaakt om een naam ergens aan te verbinden, kan er ook een situatie zijn dat we de naam veranderen", aldus Van Wonderen in 2013. "Dat doen we dan met dezelfde groep mensen. De supporters hebben daar een belangrijke stem in."