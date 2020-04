Hengelo begint met bestrijding eikenprocessierups: "Nu even lawaai, straks geen jeuk meer"

Aaltjes, ook wel nematoden genoemd, infecteren de eikenprocessierups. "Ze kruipen de rups binnen, waardoor de rups geen zin meer heeft in eten en dood gaat", aldus rupsenbestrijder Maico Oude Lenferink van het bedrijf Gildebor.

Hengelo is niet de enige gemeente die begint met de preventieve bestrijding. RTV Oost belde eerder dit jaar met alle gemeenten in Overijssel. De meesten beginnen deze week of komende week met preventieve bestrijding.

Veel minder rupsen dan vorig jaar

Volgens Oude Lenferink is de methode prijzig. "We hebben drie nieuwe machines moeten aanschaffen, er gaat voor dertigduizend euro aan aaltjes in de tank en er komen aardig wat manuren bij kijken."

Maar de verwachting is dan wel dat er 60 tot 75 procent minder eikenprocessierupsen zijn dan vorig jaar. "We weten nu nog niet of dat ook echt lukt. We wachten het af."

Geluidsoverlast

Er is wel een nadeel van de methode. Omdat de aaltjes niet tegen UV-licht kunnen, moeten de werkzaamheden in het donker worden uitgevoerd. Het spuiten van de nevel vindt daarom plaats tussen acht uur 's avonds en half drie 's nachts.

"We gaan ook door de wijken, het lijkt dan alsof er een vliegtuig door de straat vliegt. Er is nu een half uurtje overlast van geluid en hopelijk in de zomer geen overlast van de rups."

Elke eik wordt twee keer behandeld, met een tussenperiode van enkele dagen. Overgebleven nesten worden later weggezogen en verbrand.