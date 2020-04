Eerste Hulp Bij Verveling pakketten uitgedeeld in Zwolle

De stichting zet zich al jaren in voor kwetsbare mensen. Dat doen ze in samenwerking met professionele zorgverleners. Vanaf het moment dat werd opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven is de situatie bij sommige gezinnen er niet beter op geworden. Vooral kinderen weten niet meer wat ze moeten doen omdat ze niet zo veel speelgoed hebben.

Inzameling

Stichting Present is daarom een inzameling begonnen van tweedehands speelgoed. Per gezin wordt gekeken wat nodig is. Vaak zijn spelletjes en sportattributen meer dan welkom. Ook is er vraag naar boeken en andere lectuur. Maar ook spullen die je gebruikt om koekjes te bakken zijn bijvoorbeeld welkom.

Verveling

Verveling slaat bij heel veel gezinnen toe. Bij families met een laag inkomen en bijvoorbeeld op een flat wonen komt dat extra hard aan. Geld om bijvoorbeeld speelgoed te kopen is er niet. Zorgprofessionals brengen in kaart waar de hulp meer dan welkom is. De stichting houdt via Facebook en haar website een inzameling. En dat levert behoorlijk wat tweedehands spullen op die goed te gebruiken zijn.

Hoeveel gezinnen daar nu mee zijn geholpen is moeilijk te zeggen. Dat komt onder meer omdat de vrijwilligers de pakketten thuis verzamelen en samenstellen. Normaal zou dat gebeuren in het pand Stichting Present aan de Rieteweg, maar dat mag nu vanwege de corona-maatregelen niet worden gebruikt. Via een groeps-app staan de vrijwilligers en de zorgprofessials met elkaar in contact. Op die manier regelen ze het inzamelen van de spullen en de verdeling naar de gezinnen.