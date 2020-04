Geen marathon? Dan maar 42 kilometer op de loopband

Het is een opmerkelijk initiatief. Atlete Sabine Wassink uit Rijssen probeert vanochtend een marathon op een loopband te volbrengen. En dat ook nog eens in een wereldrecord-tijd.

Om in het 'Guinness book of World records' te komen, moet ze sneller lopen dan 3.15 uur. Een Amerikaanse atlete heeft momenteel dit loopband-record in handen.

Boek dicht

Wassink wilde aanvankelijk haar marathondebuut maken in Rotterdam. Vorig jaar gooide een blessure roet in het eten en dit jaar werd de marathon afgelast vanwege corona. "Ik had er zo naar toe getraind en wil op deze manier het boek dichtdoen."

Motivatie

Ze had er ook voor kunnen kiezen om de 42 kilometer en 195 meter alleen in de omgeving van Rijssen te kunnen lopen, maar dat zag ze niet zitten. "Dan is de motivatie 0,0. Ik heb de aanmoedigingen van mensen om mij heen nodig."

Achtertuin

De loopband is geplaatst in de achtertuin van haar woning. Via camera's is haar recordpoging op Facebook te volgen. Mensen die haar op die manier volgen, kunnen geld doneren voor het goede doel waar Sabine voor loopt: het Rode Kruis.