Op de racefiets in coronatijd? "Dat kan best, maar fiets alleen, rustig en gebruik je gezond verstand"

Op de racefiets in tijden van corona? "Dat kan best, maar rij rustig en houd afstand"

“Mijn advies is om vooral eerst even goed naar jezelf te kijken. Hoe fit ben je op dit moment? Heb je last van verkoudheid, griepachtige verschijnselen of corona-achtige verschijnselen? Blijf dan binnen. Neem geen enkel risico.”

'Hou afstand en gebruik je gezond verstand'

“Ga je wel naar buiten, dan fiets je alleen”, stelt de fietsinstructeur. “Als je met z'n tweeën fietst en het is je partner, dan kan het prima. Ga je met een vriend fietsen, hou dan afstand en gebruik daarvoor je gezond verstand.”

Ook adviseert fietsinstructeur Van Dam wielrenners om afstand tot andere fietsers te bewaren. “Mijn advies aan wielrenners is om niet op fietspaden te gaan rijden. Zoek buitenwegen waar je ruimschoots voldoende ruimte hebt om elkaar te passeren en om vriendelijk voor elkaar te zijn.”

Maak je trainingen niet te zwaar

Ben je een fanatieke wielrenner? Maak dan je trainingen in deze periode niet te zwaar, adviseert Van Dam. “Elke keer als je een wat zwaardere training doet, als je hartslag verder omhoog gaat, dan merk je dat je weerstand wat afneemt. En juist je immuunsysteem is nu heel erg belangrijk.”

“Wil je gezond blijven? Rij dan rustig, handjes op het stuur, hou een lage hartslag aan en geniet gewoon van wat er is. Maar ga niet intensief trainen, zeker geen intervaltrainingen en ook niet hard rijden.”

Eerder deze week riep de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie wielrenners en motorrijders op om zo veel mogelijk thuis te blijven. Ieder Paasweekend zorgen juist deze twee groepen weggebruikers voor een stijging van het aantal ziekenhuisopnames.

'Rij rustig, rij veilig'

“Als je alleen fietst is het risico op valpartijen, zoals we die kennen van Paasweekenden in eerdere jaren, een stuk kleiner. Je rijdt niet in een groep, dus je bent niet afhankelijk van anderen”, stelt Van Dam. “En ook dan geldt nog steeds de oproep: rij rustig, rij veilig. Voel je je niet helemaal zeker van jezelf? Ga dan lekker in de tuin zitten of wandelen.”

“Fiets op plekken waar het rustig is. Vermijd alle drukte die je tegen kunt komen. Zie je drukte voor je? Ga links, ga rechts of keer om. Dat zijn dingen waarmee je met z'n allen veilig het weekend door kunt komen.”