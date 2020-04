Oude schietbaan op Markelose Berg na 120 jaar weer zichtbaar

De oude schietbaan op de Markelose Berg is na 120 jaar weer zichtbaar. De baan was overgroeid en daardoor verscholen tussen de bomen. Nu is hij beter zichtbaar en er is bovendien meer informatie naar boven gekomen.

De schietbaan is het restant van een oude schietvereniging, genaamd Prins Hendrik. Deze werd opgericht in 1900, hetzelfde jaar als waarin de ‘Vereniging tot Volksweerbaarheid’ het levenslicht zag. Die vereniging zette zich in voor ‘gymnastiek, tucht en schietbanen’ in elk dorp. De gedachte was dat het volk op die manier weerbaarder zou worden en vaderlandsliefde en nationaliteitsgevoel kon tonen. Dat leidde tot de oprichting van verschillende schietverenigingen, waaronder die in Markelo.

Op de Markelose Berg werd een honderd meter lange schietbaan ingegraven met hindernisbogen, schietschijf, observatiepost en kogelvanger. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, stopten alle activiteiten van de schietvereniging. Onduidelijk is of dat kwam doordat het ministerie van Oorlog andere keuzes maakte voor de weerbaarheid van Nederland, of dat de leden zelf wilden stoppen.

Herstelproject

Van de originele schietbaan zijn schietgreppel, observatiepost en kogelvanger bewaard gebleven. Omdat de baan flink overgroeid was en daardoor aan het zicht onttrokken, startten Landschap Overijssel, stichting Heemkunde Markelo en de Eierkuulcommissie een herstelproject. Hierdoor is de Markelose schietbaan 120 jaar na aanleg weer goed zichtbaar.

Daarnaast is veel historische informatie over de baan boven water gekomen. Zo zijn in het archief van de stichting Heemkunde Markelo aanwijzingen gevonden dat er ook twee buksbanen en een ledentent zijn geweest. Daarnaast kon een volledige ledenlijst worden opgesteld. In de komende weken wordt als afronding een nieuw bankje naast de schietbaan geplaatst. Het plan was om de weer zichtbare schietbaan binnenkort te openen, inclusief publiek. Vanwege de coronacrisis kan dat voorlopig niet doorgaan.

Eierkuul'n Tegenwoordig vindt op de kogelvanger van de Markelose Berg het traditionele ‘eierkuul’n’ plaats. Een traditie die op deze plek terug gaat tot zeker de jaren 60 van de vorige eeuw. Bij het eierkuul’n hebben de kinderen een (zelfgehaakt) netje met een sinaasappel en beschilderde, hardgekookte eieren bij zich. Het spel is om de eieren vanaf de kogelvanger zo dicht mogelijk naar een chocoladepaashaas te rollen. In de laatste ronde wordt met de sinaasappel gerold. Tot slot zoeken de kinderen chocolade-eieren in het bos.