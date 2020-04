Advocaat van Sanderink op vingers getikt door Raad van Discipline

Advocaat Boogaard uit Middelburg, tot voor kort de advocaat van de eigenzinnige multimiljonair Sanderink, is berispt door de Raad van Discipline in Den Bosch. Het is de nasleep van de ontslaggolf die opstak na de komst van 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek in het leven van Sanderink.

De Raad van Discipline, het officiële orgaan dat klachtzaken over advocaten behandelt, is kritisch in haar oordeel over advocaat Boogaard. In de beslissing schrijft de Raad dat Boogaard "niet heeft gehandeld zoals van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht." Daarnaast zijn "de belangen van de klager nodeloos geschaad" en is "onevenredig nadeel" toegebracht aan de klager.

Sanderinks heilige geloof in diefstal

De klacht kwam van Markeloër Marcel van der Heijden. Hij was vorig jaar nog commercieel directeur van het Goorse zonnepanelenbedrijf DSS, een van de bedrijven van Sanderink. De Markeloër was een collega van Brigitte van Egten, die destijds nog algemeen directeur was van DSS.

Zoals bekend, raakten Sanderink en Van Egten gebrouilleerd na een telefoongesprek op 11 november 2018 waarin Sanderink Van Egten onder meer beschuldigde van diefstal bij DSS. Sanderink zei ooit tegen de rechter in Almelo dat hij zijn vermogen wilde verwedden op z'n gelijk.

Van Rijbroek zorgde voor veel werk voor Boogaard

Toen de onmin tussen de voormalig geliefden april vorig jaar naar buiten kwam, bleek dat Sanderink onder invloed stond van een nieuwe vriendin: 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek. Dat kostte niet alleen Van Egten haar baan als directeur, ook de complete top van IT-bedrijf Centric - ook eigendom van Sanderink - stapte op. Die top weigerde namelijk samen te werken met Van Rijbroek. Dat had vele rechtszaken tot gevolg, dus veel werk voor advocaat Boogaard.

Van der Heijden bleef Van Egten steunen

In de 'oorlog' die Sanderink voerde, en die nog steeds voortduurt, koos de Markeloër Van der Heijden de kant van Van Egten. In een verklaring uit december 2018 stelde hij dat er van diefstal door Van Egten geen sprake kon zijn.

Die stelling werd hem niet in dank afgenomen door Sanderink. De multimiljonair belde zijn advocaat en instrueerde hem om Van der Heijden te bellen en te bevragen over die verklaring.

Het telefoongesprek vond plaats op 21 mei vorig jaar, Van der Heijden zat toen ziek thuis door de hele situatie. Boogaard bleef doorvragen over de verklaring van Van der Heijden, maar die hield voet bij stuk. Kort daarop, 27 mei, werd hij ontslagen.

Boogaard zette Van der Heijden onder druk

In de klacht vertelt Van der Heijden dat hij tijdens het telefoongesprek onder druk werd gezet om zijn verklaring in te trekken. Die druk ziet de Raad van Discipline niet terug in het telefoongesprek. Wel had advocaat Boogaard de Markeloër moeten zeggen dat Sanderink van plan was hem mogelijk te ontslaan.

Daarover zegt de Raad dat Van der Heijden een "onevenredig nadeel" had. Na het telefoongesprek eiste Boogaard schriftelijke antwoorden op nog meer vragen, anders mocht Van der Heijden niet terugkomen op het werk. Ook hierover zegt de Raad dat die eis om vragen te beantwoorden "de belangen van de klager nodeloos geschaad heeft."

Boogaard verloor alle rechtszaken

Tot voor kort werkte de advocaat uit Middelburg in alle ontslag- en andere rechtszaken voor Sanderink. Dat waren er veel omdat niet alleen Van Egten en Van der Heijden met succes tegen hun ontslag procedeerden, maar ook een handvol Centric-topbestuurders.

De aanname is dat Boogaard (die alle zaken voor Sanderink verloor) via Rian van Rijbroek voor Sanderink is komen te werken. De laatste rechtszaak liet Sanderink zich bijstaan door een andere advocaat. Naar verluidt heeft de multimiljonair Boogaard aan de kant gezet nadat die een exorbitante rekening van meer dan een miljoen euro had ingediend.

Beide partijen hebben dertig dagen de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan.