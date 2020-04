Gyula is verknocht aan Twente en vraagt jongeren mee te denken over de toekomst

Kom bij Gyula Rychtarski niet aan met de boodschap dat de regio Twente een achtergesteld gebied is ten opzichte van de Randstad. Dan ben je bij haar aan het verkeerde adres. Ze gaat prat op de Twentse mentaliteit en roemt de regio om de vele kansen die je er kunt krijgen. Niet voor niets is de Enschedese voorzitter van de Young Twente Board; een soort denktank en meer voor jongeren die willen meedenken over de toekomst van Twente. Jongeren kunnen zich bovendien nu aanmelden voor het Young Twente Board panel.

Young Twente Board is een groep enthousiaste jonge en ondernemende Tukkers met hart voor de regio en het geloof dat je voor een succesvolle carrière en een leuk sociaal leven gewoon in Twente kunt blijven wonen.

Rychtarski kent de dynamiek van de Randstad. Twee jaar lang reisde ze heen en weer tussen Enschede en Utrecht voor haar master Sociale Wetenschappen. Ze besprak met haar vriend de mogelijkheid naar de Domstad te verhuizen, maar de drang om deze regio trouw te blijven bleek groter.

"Hier krijg je veel kansen"

In een interview met de site Twente.com zei ze daar het volgende over: "Eigenlijk wisten we meteen dat we dat niet wilden, want we wilden daar niet ons leven opbouwen. Werken en studeren is belangrijk, maar waarom zou ik mijn vrienden en familie achter willen laten? Ik hou ook van de Twentse mentaliteit en je krijgt hier ontzettend veel kansen. Ik vind het echt een unique selling point voor Twente. In de Randstad ben je een van de duizenden en hier krijg je makkelijker de ruimte om te laten zien wat je kunt en om jezelf te ontwikkelen."

"Willen iets doen met jongeren"

Na diverse omzwervingen belandde Rychtarski bij de Regio Twente. Daar kwam ze in contact met de leden van Twente Board. Topmensen uit het regionale bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. "Ze wilden iets doen moet jongeren", zegt Rychtarski. "Geert Braaksma, die destijds de voorzitter was, zei: 'Doe maar wat jij denkt dat goed is'."

En dus maakte Rychtarski een rondje langs de velden. In de regio en in het land zijn meerdere jongerenplatformen en studentenoverleggen actief. "Maar die focussen zich vaak op één onderwerp. Wij zetten ons in op meer thema's", vertelt ze. "Ik weet zeker dat er genoeg jongeren zijn die willen dat Twente een sterke regio is. Ook in de toekomst."

Dezelfde motivatie

Om jongeren te 'rekruteren' werd een vacature opengesteld. "Niet een hele hippe manier, maar het werkte wel." In totaal zeventig jongeren tussen de 16 en 36 meldden zich. Allen bereid om zich met de toekomst van Twente bezig te houden.

"Allemaal hadden ze dezelfde motivatie om te reageren op de vacature", vertelt Rychtarski. "Ze zagen familie, vrienden en kennissen wegtrekken uit de regio. Vooral vanwege werk. Dat kan anders. Nee, dat moet anders!"

Van de zeventig sollicitanten zijn er negen toegetreden tot de Young Twente Board. De meeste hebben een hbo of universitaire studie, erkent Rychtarski. "Maar we kijken zeker niet alleen naar opleidingsniveau. De leeftijd is leidend."

Youth Twente Panel

Deze week lanceerde de Young Twente Board het Young Twente Panel. Een online platform met als doel duizenden jongeren uit heel Twente mee te laten denken over de toekomst van de regio. Jongeren tussen de 16 en 36 jaar kunnen zich aanmelden. "De situatie rondom het coronavirus vergt op dit moment natuurlijk veel van ons allemaal. Echter willen we nu ook vooruit blijven kijken. De eerstkomende peiling gaat daarom over Twente na corona."

Aanmelden voor de Young Twente Board kan hier.

Rychtarski is tot dusver tevreden over het aantal aanmeldingen. "Aanmelden kan pas een paar dagen en het zijn er nu al honderdtwintig.

Tekst gaat verder onder de video.

Agenda van Twente

De Young Twente Board concentreert zich op de vier grote thema's die ook in de zogeheten Agenda van Twente staan: Arbeidsmarkt en talent, Techniek als motor, Circulariteit en Duurzaamheid, Bereikbaarheid en Vestigingsklimaat.

In die Agenda van Twente beschrijven de Twentse gemeenten hoe zij willen investeren in de regio. Samen met de provincie Overijssel worden tientallen miljoenen geïnvesteerd om Twente te profileren als 'technologische topregio'.





Tekst gaat verder onder de video