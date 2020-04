Songs for Freedom: D A R K D A Y S schrijft song over vrijheid van meningsuiting

U leest het goed: D A R K D A Y S. De band staat erop dat de naam op die manier gespeld wordt, dus met spaties en hoofdletters. “Het is ons beeldmerk. Door de grote letters en de spaties valt de naam in geschreven media en op posters veel beter op”, vertelt bandlid Martijn Naber.

Behalve Naber, die de (bas)synthesizers bespeelt, zijn Phuong Boi Nguyen (zangeres) en drummer Twan Veldkamp de andere leden van de electropopact. Ze leerden elkaar kennen op het ArtEZ Conservatorium in Enschede, maar het trio zetelt nu in Zwolle. Eerder dit jaar werd bekend dat Hedon Productiehuis D A R K D A Y S gaat ondersteunen. “We krijgen een beurs en kunnen binnen Hedon gebruik maken van alle faciliteiten en kennis die daar aanwezig is”, aldus Naber.

Donkere electropop

Naber: “Hoe moet je onze muziek omschrijven? Da’s een lastige. Donkere electropop. We maken veel gebruik van elektronische geluiden. Dat lijkt machinale muziek, maar de zang maakt het toch ook wel weer menselijk. Het is zowel aangrijpend als betoverend.”

Het nummer dat D A R K D A Y S schreef voor de afgelaste bevrijdingstour heet ‘Speak’. Naber: “We waren op de informatieavond van Songs for Freedom in de studio van RTV Oost en we hoorden allerlei indrukwekkende verhalen. Dan weet je weer hoe belangrijk vrijheid is. We wilden een nummer maken dat ook nu nog van toepassing is. Dat is ‘Speak’ geworden, over het grote goed dat vrijheid van meningsuiting is.”

Songs of Freedom is een project waarbij vier Overijsselse talentvolle bands een song hebben geschreven ter ere van 75 jaar bevrijding. Het is een samenwerkingsverband tussen de Overijsselse poppodia, het Bevrijdingsfestival Overijssel, het Poppunt Overijssel en RTV Oost. Bij de songs zijn speciale videoclips gemaakt op plaatsen die een link hebben met de Tweede Wereldoorlog. De clip van D A R K D A Y S is opgenomen bij de hospitaalbunker van de IJssellinie in Olst.