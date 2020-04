Festivaldirecteur Zwarte Cross: "Kleine kans dat het doorgaat"

Degen zei nog wel te hopen dat de Zwarte Cross door kan gaan. "Maar we zijn op dit moment met veel medewerkers ongelooflijk aan het nadenken over alle scenario's."

De festivaldirecteur wacht op duidelijkheid vanuit de overheid om een definitief besluit te nemen over de Zwarte Cross. "We zijn volle bak voorbereidingen aan het treffen, maar gevoelsmatig weet iedereen dat het waarschijnlijk niet doorgaat. We hopen natuurlijk van wel, maar realistisch is dat niet."

Verzekering

Degen: "Onze verzekering eist dat we doorgaan met de voorbereiding zolang er niets duidelijk is, omdat we anders straks misschien niet op tijd klaar zijn als het toch doorgaat. Dat is nog veel schadelijker", stelt hij.

Organisator De Feestfabriek, die maandag al een streep moest zetten door Mañana Mañana, is volgens de directeur een gezond bedrijf. "Maar we weten niet wat dit voor de toekomst gaat brengen. Als er volgend jaar nog geen vaccin is en we anderhalve meter afstand moeten houden, hebben wij een groot probleem. Net als veel andere bedrijven in de entertainment trouwens."

Vanwege het coronavirus zijn evenementen waar een vergunning voor nodig is tot 1 juni verboden. De Zwarte Cross staat voor 16 tot en met 19 juli op de agenda.