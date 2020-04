Komt er een traditionele paasdrukte? Zo bereiden Overijsselse woonboulevards zich voor

Je kent het vast wel: meubelboulevards waar de auto's letterlijk overal geparkeerd staan en winkels waar de mensen er met de benen uithangen. Een jaarlijks terugkerend beeld op de woonboulevards en meubelpleinen op tweede paasdag. Of zal die 'traditie' dit jaar vanwege de corona-uitbraak worden verbroken?

We spraken met drie grote Overijsselse woonboulevards. Namelijk die in Zwolle, Almelo en Oldenzaal. Zij vertelden welke drukte ze deze Pasen verwachten en hoe zij zich erop hebben voorbereid.

Woonboulevard Zwolle

Karel Rikels zit in het bestuur van de ondernemingsvereniging Woonboulevard Zwolle: "Wij, als ondernemers, hopen natuurlijk op drukte. Maar de topdrukte die we normaal kennen, verwachten we dit jaar zeker niet."

Waar de Zwolse winkeliers normaal gesproken alles uit de kast halen om op tweede paasdag echt een dagje uit van de woonboulevard te maken, zal dat maandag anders zijn. "Het zal een sombere, uitgeklede versie zijn. Normaal hebben we buiten foodtrucks staan en lopen er paashazen rond. Dat hebben we dit jaar niet gedaan."

Maar wat nou als die topdrukte er onverwachts toch wel komt? Ook in dat geval zijn ze in Zwolle voorbereid. "Alle ondernemers houden zich aan de RIVM-regels. Mocht het toch heel druk worden, hebben wij mensen achter de hand die we als handhavers kunnen inzetten op de parkeerplaats en buiten de winkels."

Woonboulevard Almelo

"We hebben onze reclamecampagne om bezoekers te trekken bewust niet door laten gaan", vertelt Juliëtte Vrijhoeven van de Woonboulevard Almelo. De winkeliers hopen zo geen topdrukte uit te lokken, maar hoeveel bezoekers er toch zullen komen, is nog gissen.

Omdat de winkels vooral door franchisers worden bestierd, is er niet één protocol waar alle ondernemers aan de boulevard zich aan houden. "Iedere winkelier ziet erop toe dat de corona-maatregelen worden gehandhaafd. Als het buiten de winkels te druk wordt, moet het winkelpersoneel naar buiten om de bezoekers daarop te wijzen."

In Almelo hebben ze geen verkeersregelaars of andere toezichthouders achter de hand. "Nee, bij de ingang van de boulevard hebben wij een groot scherm. Hierop wijzen wij de bezoekers nog eens duidelijk op de maatregelen die moeten worden nageleefd."

Woonboulevard Oldenzaal

"Ik verwacht geen topdrukte. We gaan het tweede paasdag met de helft van ons personeel doen", aldus Gerie van Gils, directeur van Woonboulevard Oldenzaal.

Onze oosterburen hebben normaal gesproken tijdens Pasen een behoorlijk aandeel in de omzet van de woonboulevard. "De Duitsers mogen nu niet komen. Die mogen alleen de grens over voor noodzakelijke dingen. Ik denk niet dat een bankstel kopen als noodzakelijk wordt gezien", zegt hij met een knipoog. "Ja, voor de ondernemers is de verkoop natuurlijk wel noodzakelijk, maar de veiligheid staat voorop", voegt Van Gils er verder aan toe.

Om die veiligheid voor iedereen te behouden, worden er maatregelen getroffen. "We gaan koppen tellen bij onze twee ingangen." In Oldenzaal worden namelijk handhavers bij de ingangen gezet. Zij zien erop toe dat de meubelwinkels niet volstromen met bezoekers. Ook zullen zij mensen op de maatregelen wijzen.