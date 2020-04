Bewoners 'probleemkanaal' door corona langer in onzekerheid: teller nu boven de 310 vernielde huizen

Aanvankelijk zou 30 maart het rapport worden gepresenteerd naar de oorzaak van de problemen langs het kanaal, maar door corona is dit tot nader order uitgesteld.

Misère

Nadat het intussen veelbesproken kanaal tussen 2011 en 2014 werd uitgebaggerd om het geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer ontstonden problemen voor omwonenden. Daarbij gaat het om verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. De misère doet zich met name voor over een lengte van zo'n vijf kilometer langs het kanaal, ter hoogte van Vroomshoop, Daarlerveen, Geerdijk, Beerzerveld en Bergentheim.

De uitvoerige berichtgeving van RTV Oost over het 'probleemkanaal' is gebundeld en terug te lezen in een speciaal dossier op onze website.

Zoals gemeld zorgt de aanhoudende overlast voor depressies en gespannen situaties binnen de gezinnen.

Met het oog op eventuele schadevergoedingen keken de bewoners dan ook reikhalzend uit naar het rapport en hoopten eind maart te horen waar ze aan toe zouden zijn. Maar ze moeten nu opnieuw geduld betrachten. "Overmacht uiteraard", verzucht Jan de Haan, voorzitter van Kant Nog Wal, de belangengroep van gedupeerde kanaalbewoners.

Tekst gaat verder onder foto

Jan de Haan van de stichting Kant Nog Wal die opkomt voor de gedupeerde kanaalbewoners (Foto: RTV OOST)

"Maar corona veroorzaakt ook nog andere problemen. We hadden in aanloop naar de presentatie van het rapport namelijk nog graag een aantal lokale politici van omliggende gemeenten hier willen uitnodigen. Om de problemen met eigen ogen te aanschouwen. Vanwege corona gaat dat vanzelfsprekend niet."

Met eigen ogen

Volgens De Haan is het juist zo belangrijk dat die politici de situatie met eigen ogen hadden kunnen zien: "Dat hebben we ook in eerdere gevallen meegemaakt met werkbezoeken van enkele burgemeesters. Je kunt nog zóveel vertellen of uitleggen, zodra mensen het zelf constateren, dan raken ze vaak pas echt doordrongen van de ernst van de situatie. Dan zie je ook echt het kwartje bij ze vallen. En juist met de politici, die we zo graag hadden uitgenodigd, krijgen we als bewoners de komende tijd waarschijnlijk volop te maken."

Tekst gaat verder onder foto

De lange lijdensweg rond het intussen veelbesproken kanaal Almelo De Haandrik (Foto: RTV OOST)

Inmiddels is bij zeven huizen de bouwkundige situatie op z'n zachtst gezegd uiterst twijfelachtig. "Drie gezinnen zijn hun huis al ontvlucht en een vierde gezin vertrekt komende week. Twee huishoudens is vervangende woonruimte aangeboden, maar voor hen is het praktisch gezien bijna onmogelijk om ergens anders te gaan wonen. Wel wordt via onderzoek de situatie in hun woningen nauwlettend in de gaten gehouden. In het zevende geval hebben de bewoners tijdelijk elders gewoond."

'Corona-proof'

Pleister op de wonden in coronatijd: de huidige inspecties van de woningen gaan 'gewoon' door. Al gebeurt dat 'corona-proof'. "Circa een jaar geleden zijn werkzaamheden uitgevoerd aan damwanden. Voordat deze werkzaamheden begonnen is een aantal huizen onderzocht en nu - circa een jaar later - worden ze opnieuw geïnspecteerd. Deze onderzoeken gaan dus door. Al worden er wel voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo wordt bijvoorbeeld vooraf geïnformeerd of de bewoners niet verkouden zijn."

Oplopende teller

Het aantal 'probleemhuizen' loopt intussen gestaag verder op. De Haan: "Het laatste getal dat ik hoorde is dat het nu ergens tussen de 310 en 320 ligt. In ieder geval boven de 310."

Zoals RTV Oost eerder al meldde, waarschuwde het ingenieursbureau Royal Haskoning de provincie al in november 2010 voor de risico’s die de baggerwerkzaamheden met zich konden meebrengen. Met name door opstuwend grondwater, zogenoemd kwelwater.

Tekst gaat verder onder foto

Het rapport waarin ingenieurs waarschuwen voor de risico's bij het uitbaggeren van het kanaal (Foto: RTV OOST)

Maar of de huidige problemen inderdaad worden veroorzaakt door de baggerwerkzaamheden - zoals vooralsnog algemeen wordt aangenomen - moet blijken uit onderzoek door de ingenieursbureaus TNO en Deltares. Dit onderzoek is inmiddels afgerond, maar de resultaten worden angstvallig stilgehouden.

"Nee, we hebben echt nog geen idee waar het naartoe gaat", aldus De Haan. "We hebben ook nog geen conclusies gezien ofzo. Ook bij de provincie houden ze bij hoog en laag vol dat ze van niets weten. We zullen dus simpelweg geduld moeten hebben."