Go Ahead Eagles presenteert shirt voor 75 jaar vrijheid

Go Ahead Eagles heeft vandaag een speciaal "vrijheidsshirt" gepresenteerd. Het is precies 75 jaar geleden dat Deventer werd bevrijd en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Het shirt lijkt veel op het gebruikelijke thuisshirt van Go Ahead Eagles, maar op de borst prijkt ook het logo van Overijssel Viert Vrijheid en de datum van de bevrijding van Deventer. Op de rug staat een eerbetoon aan de 7th Canadian Infantry Brigade, die Deventer bevrijdde, en de tekst "Gone but not forgotten" ter nagedachtenis aan 'zij die vielen'.



Het was de bedoeling dat Go Ahead Eagles komende maandag in de thuiswedstrijd tegen Telstar zou spelen in de vrijheidsshirts, maar vanwege de coronacrisis gaat dat duel niet door. Als de competitie dit seizoen nog wordt hervat, speelt Go Ahead Eagles in de eerste thuiswedstrijd alsnog in de speciale shirts.