Scholen merken dat ouders opvang kinderen niet meer kunnen bolwerken

"Het verschilt per school, maar wij zien dat de vraag naar opvang op sommige scholen stijgt en willen daarom ouders vragen echt alleen een beroep te doen op de noodopvang als het echt niet anders kan", zegt Louis van Stiphout, bestuurder van stichting Varietas, een stichting met dertig scholen in Twente en Salland.

Ook basisschool het Festival in Zwolle doet een oproep aan ouders: "We zien dat op de lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag) de vraag naar opvang toeneemt. Duidelijk moet zijn dat opvang alleen mogelijk is voor die kinderen, waarvan ouders werken in de vitale beroepen én de groep kwetsbare kinderen. U begrijpt dat we ons aan deze regel moeten houden", staat in een mail van de directeur beschreven.

Opa's en oma's vallen weg

Bij basisschool de Regenboog in Enschede lopen sinds deze week meer leerlingen rond. "In de eerste weken had ik één kind, maar inmiddels zijn hier tien kinderen", vertelt directrice Mariëlle Siebelt. "Je merkt dat ouders na ruim drie weken de opvang voor hun kinderen niet meer altijd rond krijgen. Opa's en oma's vallen weg en bedrijven vragen inmiddels weer wat meer van hun werknemers."

Van Stiphout sluit zich daarbij aan: "De vraag naar noodopvang komt omdat opa's en oma's niet meer als oppas gevraagd kunnen of willen worden. Daarnaast wordt het voor een groeiend aantal ouders moeilijker om thuis alles te regelen."

Kwetsbare kinderen ook welkom

Naast de kinderen van ouders in de vitale beroepen, zijn ook kwetsbare leerlingen welkom voor opvang op basisscholen. "Daar hebben wij ook oog voor", vertelt Van Stiphout. "Een kind is kwetsbaar als thuis de veiligheid in het geding is en de school een veilige basis is. Maar ook als de ouders de Nederlandse taal bijvoorbeeld niet machtig zijn of een andere cultuur hebben. Die kinderen lopen eerder een onderwijsachterstand op."

Op school zijn docenten aanwezig die de kinderen begeleiden met knutselen, leren en spelen, maar alle kinderen die wél thuis zitten hoeven zich ook niet te vervelen. Siebelt: "De leerlingen hebben allemaal een gezelschapsspel mee naar huis gekregen."