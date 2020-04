Twaalf gedenktekens in gemeente Dalfsen verwijzen naar locaties neergestorte oorlogsvliegtuigen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stortten in de gemeente Dalfsen twaalf oorlogsvliegtuigen neer. Op de locaties waar dit gebeurde, zijn deze week gedenktekens geplaatst. Op de panelen staat informatie over de vliegtuigen, inzittenden en de gebeurtenis.

Een van de plekken waar een oorlogsvliegtuig neerstortte bevindt zich aan de Kanaaldijk-Noord in Lemelerveld. Daar ging op 13 november 1943 een Amerikaanse escortejager tegen de vlakte. De 26-jarige piloot John Lanphier kwam hierbij om het leven.

Noodlanding op nat gras

Eerder die dag stegen 272 Amerikaanse bommenwerpers en escortejagers op vanaf diverse vliegvelden in Engeland voor een bombardementsvlucht naar de haven van Bremen. Op ongeveer 9 kilometer hoogte werd het toestel van Lanphier aangevallen door twee Duitse jagers.

De piloot had geen andere optie dan het maken van een noodlanding. Door de hoge snelheid en het natte gras gleed het toestel met hoge snelheid tegen de Kanaaldijk in Lemelerveld. De gesneuvelde vlieger werd in eerste instantie begraven in Dalfsen en later overgebracht naar de Verenigde Staten.

Fietsroute

En zo zijn er nog elf verhalen van neergestorte vliegtuigen in de gemeente Dalfsen. De gedenktekens die hieraan herinneren zijn voornamelijk te vinden in het gebied tussen Dalfsen en Lemelerveld, maar ook in de buurt van Oudleusen, Nieuwleusen en Hoonhorst.

Mogelijk worden de tekens uiteindelijk met elkaar verbonden door een fietsroute.