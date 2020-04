Coronacrisis biedt kansen voor Twente Airport: "Juist op het gebied van onderhoud"

Derk-Jan van Heerden ontmantelt met zijn bedrijf AELS vliegtuigen op de luchthaven in Enschede om de materialen vervolgens door te verkopen. "De helft van de vliegtuigen in de wereld wordt geleased, net zoals je een auto kunt leasen", zegt Van Heerden. "Zo'n beetje alle airlines zijn nu in gesprek met leasemaatschappijen om te kijken naar de contracten."

Rijp voor de sloop

De verwachting is dat veel meer vliegtuigen vervroegd uit de vloot gaan en rijp voor de sloop zijn. "Deze hele crisis heeft in dat geval dan toch nog een klein voordeel", zegt Van Heerden. "Er was veel vraag naar vliegtuigen, maar het aanbod bleef laag. Toen de crisis in China uitbrak, kreeg de markt een licht zetje. Dat was nodig, al is het nu natuurlijk volledig geëscaleerd."

De AELS-directeur zegt zijn pijlen vooral te hebben gericht op de vliegtuigtypes Boeing 737 en Airbus A320, kisten die veelal worden ingezet op Europese vluchten. "We willen naar twaalf vliegtuigen per jaar", zegt Van Heerden.

Extra parkeerplaatsen

Op Twente Airport worden die ambities met enthousiasme ontvangen. Afgelopen maandag is op het luchthaventerrein begonnen met de aanleg van vijf extra parkeerplaatsen voor vliegtuigen. Deze vliegtuigen worden niet gesloopt, maar staan er voor een onderhoudsbeurt.

Juist op het gebied van onderhoud liggen er voor Twente Airport kansen, denkt directeur Meiltje de Groot. "Ook zullen er meer vliegtuigen omgebouwd worden, van passagiers- naar vrachtvliegtuig. Op een luchthaven als Schiphol is daar steeds minder ruimte voor."



Tekst gaat verder onder de foto.

Aanleg van extra parkeerplaatsen op Twente Airport (Foto: Twente Airport)

Ruimte en kennis

Met de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen is er straks ruimte voor het onderhouden van drie grote en tien kleinere vliegtuigen op Twente Airport. Dat is ook goed nieuws voor jongere generaties, stelt De Groot.

"Op het Deltion College in Zwolle ronden jaarlijks vijftig studenten de opleiding vliegtuigmonteur af. Slechts een klein deel van hen gaat ook echt aan het werk in de vliegtuigbranche, maar Twente Airport heeft deze studenten nodig."

Ze geeft als voorbeeld het onderhoud van twee gloednieuwe vliegtuigen die momenteel op het Enschedese vliegveld staan. "Iedere week moet er iemand naar die vliegtuigen kijken. De systemen moeten worden nagekeken en de olie moet worden gemeten. Anders mag er niet meer mee gevlogen worden. Die garagefunctie kunnen wij goed bieden."

De Groot zegt ook vergevorderd te zijn met de plannen voor het transporteren van paarden per vliegtuig. "We wilden in juni de eerste vlucht maken, maar vanwege de coronacrisis is dat nu allemaal wat onzeker."

Optimistisch

Zowel De Groot als Van Heerden zijn optimistisch, ondanks de diepe crisis waarin de luchtvaart nu zit. "Na 9/11 en de SARS-epidemie zagen we ook een sterke dip, maar de luchtvaartsector gaat hier uit komen. De vervoersvraag zal weer toenemen, al weet niemand wanneer", besluit De Groot.