Zin in ijs, een broodje of bloemen? In Heino bezorgen ondernemers samen de bestellingen

Heino had voor de coronacrisis nog geen enkel restaurant dat maaltijden bezorgde, maar nu komt het zelfs voor dat bezorgers gerechten rondbrengen van concurrerende restaurants.

Ontstaan idee

"Het idee ontstond door bloemenwinkel Fleurissant, die altijd al een bezorgservice had. Ze appte: 'Jongens, als jullie een product hebben dat ik voor jullie mee kan nemen, dan doe ik dat'", vertelt Marlinde Baarslag van Buuffie's Proeflokaal.

Ze vervolgt: "En toen dachten wij: verrek, als zij dat op die manier aanbiedt dan gaan we dat onderling ook in gang zetten."

'Gewoon even overboord zetten'

Normaal gesproken concurreren de verschillende restaurants in het dorp, maar dat wordt tijdens deze coronacrisis overboord gezet. "Er zijn even belangrijkere zaken. Dat is natuurlijk gezondheid, maar ook hoe we samen een vuist kunnen maken in deze tijd."

Er worden zelfs ijsjes bezorgd. "Wij vinden het vanuit ons principe geen goed teken om te zeggen dat mensen bij ons in de rij mogen staan voor een ijsje, terwijl iedereen duidelijk de boodschap heeft gekregen stay home", verklaart Baarslag.

Bezorgen

Chris Griffioen is één van de bezorgers die vandaag rondrijdt. Hij pikt op drie plekken in het centrum van het dorp een bestelling op: een broodje van Buuffie's Proeflokaal, een bos bloemen bij de bloemist en bij een ander restaurant haalt hij een frikandel speciaal op.

De bestelling levert hij af op één adres. "Ik vind de samenwerking van de ondernemers top", vertelt Inge van der Linden, die net haar bestelling in ontvangst heeft genomen. "Helemaal gaaf."

En de bezorger? Die trapt door naar zijn volgende bestelling, Hoewel dit de eerste officiële dag van de samenwerking is, is het meteen al erg druk. "Super leuk. Lekker buiten, lekker fietsen. Toch nog in beweging blijven."