Vrijheidsklanken carillon galmen door de lege Deventer straten

Concerten zijn tijdens deze coronacrisis afgelast en samenscholingen zijn verboden. Toch bereikt dit vrijheidsoptreden van Bauke Reitsma heel veel Deventenaren. "De mensen hoeven er niet hun huizen en tuinen voor uit", vertelt Reitsma. "Het is mooi om op deze bijzondere dag en op deze manier toch heel veel mensen te kunnen bereiken."

Sallands volkslied

Coronacrisis of niet, feit is dat Deventer vandaag exact 75 jaar geleden bevrijd werd door de Canadezen. En daarom heeft beiaardier Reitsma vooral een vrolijk repertoire samengesteld. We'll meet again van Vera Lynn bijvoorbeeld, maar ook het Wilhelmus en het Sallandse volkslied.

Bauke Reitsma: "Natuurlijk is het een dubbel gevoel in deze coronatijd, maar de klanken van de carillons zorgen altijd voor vrolijkheid. Juist in deze tijd is het mooi om dat naar de mensen te brengen."

Behalve in Deventer klinken de carillons in deze bevrijdingsperiode ook op veel andere plaatsen. In het spoor van de bevrijders zal er ook nog gespeeld worden in onder meer Noord- en Zuid Holland, Drenthe, Groningen en Friesland.