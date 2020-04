Keolis komt met 'coronadienstregeling': ritten beter verdeeld over de dag en vaker langs ziekenhuizen

De afgelopen weken reed Keolis volgens een zaterdagdienstregeling. Omdat de landelijke maatregelen langer aanhouden, is de vervoerder aan de slag gegaan met het opstellen van een geheel nieuwe dienstregeling, de zogenoemde coronadienstregeling.

In deze nieuwe regeling zijn de ritten beter verspreid over de hele dag en wordt er rekening gehouden met belangrijke bestemmingen in het reisgebied. Zo rijden de bussen vaker langs ziekenhuizen, zodat medewerkers in vitale beroepsgroepen meer mogelijkheden hebben om op het werk te komen.

'Van grote waarde'

De meeste reizigers die nu gebruik maken van het openbaar vervoer zijn hiervan afhankelijk, bijvoorbeeld omdat ze naar hun werk moeten in de zorg. Het in stand houden van het openbaar vervoer is dan ook van grote waarde, weet Keolis. De vervoerder vraagt reizigers om alleen met het OV te reizen als dat echt nodig is.

De nieuwe dienstregeling geldt vanaf 14 april en is hier te vinden.