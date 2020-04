Kerkdiensten tijdens Pasen aangepast aan coronatijd: "We gaan alles livestreamen"

Het is wennen, maar tot nu toe is het een groot succes. De Broederenkerk in Deventer streamt sinds een aantal weken de diensten. Ook tijdens Pasen is de kerkdienst live te volgen via YouTube.

Bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen laat een splinternieuwe camera zien. "Mooi toch", zegt hij. "Laatst keken er nog zo'n duizend mensen naar de dienst, via YouTube. Voor de rest laat ik de techniek aan de jongelui over, die kunnen dat beter", lacht hij.

Livestreamen

Tijdens deze Goede Week, de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag, gaan de diensten gewoon door. Het is zelfs een van de belangrijkste periodes van het jaar binnen de katholieke kerken.

"Het is natuurlijk wel lastig, want het zijn de kerndagen van ons geloof", vertelt Cornelissen. "Maar via de livestreams kunnen we een grote groep bereiken met onze vieringen. Zo heeft het slechte, de coronacrisis, ook een andere kant."

Lijdensweg

Volgens de vicaris is de lijdensweg die de wereld met deze crisis doorstaat te vergelijken met de lijdensweg van Jezus. "Het lijden van de wereld kan je in verbinding brengen met het lijden van Christus. Maar we blijven ook de boodschap uitdragen dat leven en licht sterker is dan dood en duisternis."

Vertrouwen en hoop

De paasvieringen in de Broederenkerk zullen daarom in het teken staan van vertrouwen en hoop. "We dragen dat uit deze dagen. Dat mensen niet bang hoeven te zijn, maar dat ze met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien."