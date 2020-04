CSI Twente heeft vooruitziende blik: evenement heeft coronaverzekering

Het CSI in Geesteren is nog niet officieel afgelast, maar de kans is groot dat het wel gebeurt. Dat zegt organisator Rob Maathuis in KlaarWakker op Radio Oost. "Dat de voortekenen niet gunstig zijn, dat mag wel duidelijk zijn. Wij vinden zelf dat het niet verantwoord is om mensen samen te scholen. Maar eerst zullen daar andere mensen een uitspraak moeten doen."

Verzekering

Daarmee doelt Maathuis op de autoriteiten. De organisatie wil dat de overheid er een streep door zet, want dan komt de verzekering om de hoek kijken.

"Wij prijzen ons wel gelukkig dat wij in 2001 gedeeltelijk een rompverzekering hebben afgesloten", vertelt Maathuis. "Wij zijn kennelijk een van de weinige organisaties die dat hebben gedaan. Dat deden we in de tijd van mond- en klauwzeer. Toen hebben we ons gerealiseerd dat een evenement met dieren heel kwetsbaar is. Vanaf dat moment hebben wij ons verzekerd tegen pandemieën. Dat help ons wel de basiskosten in bedwang te houden."

Het is volgens Maathuis wel een verzekering die veel heeft gekost, maar niet gigantisch veel oplevert. "Daar hebben we jaarlijks een riante premie voor betaald. Dat zou ons nu ten goede kunnen komen. Het is een verzekering die een minimaal pakket vertegenwoordigt, waardoor de continuïteit van je organisatie niet in het geding komt."

Sponsoren

Wat de gevolgen voor de komende jaren zullen zijn, kan Maathuis nog weinig over vertellen. "Qua sponsoring zullen we daar vast iets van merken. Maar het is nog te vroeg om daar steekhoudende dingen over te kunnen zeggen. We zijn in ieder geval wel afhankelijk van internationale sponsoren."

"Met kleinere sponsoren hebben we meerjarige contracten. Daar valt de schade mee", zegt hij.