Voedselbank Enschede-Haaksbergen denkt door te groeien naar zevenhonderd klanten

"We zijn het afgelopen jaar, voordat de coronauitbraak begon, gegroeid naar 530 huishoudens. Ondanks dat de economie toen nog als een tierelier draaide", zegt Gardenbroek.

Dat worden er volgens hem alleen nog maar meer. "Wij denken dat we doorgroeien naar zeshonderd huishoudens, maar het zal ons niet verbazen dat het zevenhonderd wordt. Dat is dan ongeveer 1600 personen. Maar, dat kunnen we aan."

Geen problemen

De groei gaat volgens Gardenbroek niet voor problemen zorgen. "We hebben gekeken, zeshonderd is geen probleem. In het verleden hebben we dat al eerder gehad. Zevenhonderd wordt lastiger, dan moeten we wat aanpassen. Dan moeten we misschien een extra uitgiftedag doen."

En ook met de aanvoer van producten verwacht de voedselbank geen probleem.

Tienduizenden extra

Landelijk gezien zullen door de crisis tienduizenden extra mensen aankloppen bij de voedselbanken. Dat zei de voorzitter van Voedselbanken Nederland, Leo Wijnbelt, in het Nederlands Dagblad.

"Na de gezondheidscrisis komt een economische crisis", zegt Wijnbelt. Daarom zijn de voedselbanken landelijk bezig om geld op te halen om de voedselbank draaiende te houden, maar ook om vrijwilligers te beschermen tegen het virus.