Sabine Wassink verbreekt wereldrecord marathon op loopband: "Het was lood- en loodzwaar"

Sabine Wassink uit Rijssen is vanochtend in haar poging geslaagd om in het Guinness book of World records te komen. De atlete liep op een loopband een marathon in een tijd van 3 uur, 12 minuten en 5 seconden. Daarmee was Wassink bijna drie minuten sneller dan het oude wereldrecord, dat in handen was van een Amerikaanse atlete.

Maar dat kostte wel bloed, zweet en tranen. "Het was lood- en loodzwaar", verzucht Wassink. "Tot aan 32 kilometer ging ik echt super. Toen dacht ik: nog tien kilometer en ik heb hem. Nou, in die laatste tien kilometer kwam de man met hamer om die vijf minuten langs. Ik ben zelfs nog een keer van de band afgegaan. Ik kreeg een brok in mijn keel, werd emotioneel en moest mezelf echt even herpakken. Maar met alle steun van de mensen ben ik de laatste kilometers doorgekomen."

Brandende zon

De brandende zon maakte het extra zwaar. "Dat was niet helemaal gepland. Vorige week hebben we gekeken hoe de zon stond en toen zou ik in de schaduw hebben gelopen. Maar de zon staat inmiddels wat hoger aan de hemel, dus liep ik niet meer in de schaduw. Gelukkig hebben lieve buren heel snel een parasol beschikbaar gesteld."

En na dik drie uur zwoegen zag ze dat ze de ruim 42 kilometer had voltooid. "Dat was ook een emotioneel moment. Ik zakte gewoon in elkaar op de band, de kinderen gingen meteen heel trots naar mama. Bij mij moet het besef nog komen, maar ik heb al menig traan moeten wegpinken."

Goed doel

Wassink wilde aanvankelijk haar marathondebuut maken in Rotterdam. Vorig jaar gooide een blessure roet in het eten en dit jaar werd de marathon afgelast vanwege corona. "Ik had er zo naar toe getraind en wil op deze manier het boek dichtdoen", zei Wassink vanochtend voor ze aan haar marathon begon. Met haar recordpoging zamelt de Rijssense geld in voor het Rode Kruis. Hoe hoog de opbrengst exact is, wordt later bekendgemaakt als alle donaties zijn ontvangen.

Ondanks de lijdensweg van vanochtend denkt Wassink al aan een tweede marathon. "Dit smaakt zeker naar meer. Ik wil deze tijd graag verbeteren", stelt ze gedecideerd. "Maar dan gewoon op de weg en niet meer op de band. Misschien dat ik in het najaar alsnog de marathon van Rotterdam kan lopen."

Herstellen

"Maar eerst maar even herstellen van deze inspanning, want ik weet natuurlijk niet hoe mijn lichaam hierop gaat reageren", aldus Wassink. "Morgen ben ik jarig, dus hopelijk zit een ontbijtje op bed er wel in."