Rotary Hengelo deelt kleurpakketten uit aan 'mensen die het nodig hebben'

Het pakket, bestaande uit een grote tafeltekening, potloden en puntenslijpers wordt door leden van de Rotaryclub Hengelo en Stichting Informele Zorg Twente uitgedeeld aan huis. "Het gaat ons om de mensen die het hard nodig hebben, zoals mantelzorgers of kinderen met een beperking."

Een van de leden van de Rotaryclub is Cobie Baard. Met een auto vol kleurpakketten rijdt ze een route langs verschillende huizen in de gemeente Hengelo. "Het is heel erg dankbaar werk om te doen. Het is erg mooi om te zien dat mensen glunderen als we zo'n pakket overhandigen. Op voldoende afstand natuurlijk!"

Dankbaar

Het was even zoeken naar het eerste adres voor Coby, maar eenmaal aangekomen in Borne treffen we een verheugde mantelzorger. Een hele verrassing vindt ze. "Super leuk dat we dit pakket overhandigd krijgen. Juist nu is het voor ons als mantelzorger zwaar. Alles is anders, want je wordt stilgezet terwijl het juist nu belangrijk is om er voor de mensen te zijn. Het leven gaat gewoon door."

Met de 2.800 kleurplaten op dit moment is het voor Evers nog niet klaar. "We verwachten de komende tijd nóg meer pakketten uit te delen. Alle hulp is daar nog steeds bij welkom."

Steunen

Wilt u deze actie steunen? Bijdragen kan via rekeningnummer NL96SNSB0909415528, op naam van Stichting Rotary Helpt. Het e-mailadres is eenbeetjekleur@gmail.com.