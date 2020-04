Binnenblijven tijdens Pasen? Speel morgen live mee met De Quarantaine Quiz XL!

Als je niet naar de pubquiz kunt, brengen we de pubquiz toch naar je toe? Dat is al drie weken het motto van de dagelijkse Quarantaine Quiz van RTV Oost. En omdat het ook wel leuk is om eens écht voor de prijzen te strijden, pakken we op Eerste Paasdag uit met een live-variant. En jij kunt meedoen!

Op zondagmiddag, om exact 16.00 uur, gaan we live quizzen. In de studio stelt quizmaster Stefan Klein Koerkamp zo'n tachtig vragen, die live te volgen zijn op TV Oost en op ons Facebook-kanaal. Van films tot sport, van geschiedenis tot topografie, alles komt voorbij.

Prijzen

Via een antwoordformulier op onze website kun jij (met je team!) jouw antwoorden invoeren. Die houden wij in de gaten, zodat we aan het eind meteen een winnaar kunnen uitroepen. En ja, daar zijn prijzen voor gereserveerd.

Sla dus nog snel wat drankjes en nootjes in, mobiliseer gezinsleden, familie of vrienden en speel mee! En dat kan ook gewoon via de groepsapp, hè? Meedoen is helaas niet belangrijker dan afstand houden, in deze tijden.



Meedoen?

Stuur dan alvast een mailtje naar socialmedia@rtvoost.nl. Dan krijg je rond 15.30 uur een herinneringsmailtje met daarin een link naar het antwoordformulier. Ook als je je niet opgeeft kun je gewoon meedoen. Houd dan onze website in de gaten en schakel om 16.00 uur in op TV Oost of Facebook.



Oh, en mocht je alvast warmdraaien: speel hier de laatste ronde van de reguliere Quarantaine Quiz. Succes!