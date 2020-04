Sallandse Heuvelrug afgesloten, maar voor wie?

In het paasweekend is de toegang naar de Holterberg afgesloten, maar voor wie? Volgens de beschrijving op het bord aan de Nijverdalsebergweg aan de kant van Nijverdal mag 's middags niemand meer de Sallandse Heuvelrug op. Maar dat is niet de bedoeling.

De afsluiting moet voorkomen dat recreanten op motoren in groepen gaan rijden of in groepen stil gaan staan. Dat veroorzaakte het vorig weekend problemen waardoor de corona-maatregelen die van kracht zijn niet werden nageleefd.

Verkeersregelaars

De wegafsluiting geldt echter alleen voor gemotoriseerd verkeer. Mensen op de fiets of mountainbike die het bord zien reageren verbaasd. Bij de wegafsluiting staan twee verkeersregelaars. Zij stellen de fietsers gerust en laten ze door. De verkeersregelaars hebben aan de gemeente gevraagd om het bord aan te passen. Dat moet nog gebeuren. De bebording bij de toegangen vanaf de gemeente Rijssen-Holten bevatten wel de juiste tekst.

Minder druk

Het is op de Sallandse Heuvelrug veel minder druk dan vorige week. Dat zeggen bezoekers die wekelijks in het natuurgebied komen. Het parkeerterrein in Nijverdal stond het vorige weekend helemaal vol. Dat was vandaag lang niet het geval. Ook op de wandel- en fietspaden is het minder druk.

Strenge controle

Wel wordt er streng gecontroleerd op naleving van de regels. De politie rijdt op motoren en mountainbikes in het gebied. Ook buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeenten controleren of mensen de minimale afstand van 1,5 meter wel aanhouden. Zo controleerde een opsporingsambtenaar van de gemeente Hellendoorn het parkeerterrein aan de Nijverdalsebergweg.