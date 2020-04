Opnieuw drie mensen overleden in Zwartewaterland, maar geen nieuwe ziekenhuisopnames

Opnieuw trieste cijfers uit Zwartewaterland: sinds afgelopen donderdag zijn weer drie mensen overleden. Dat brengt het totaal aantal slachtoffers nu op ongeveer 35. Het gaat dan om mensen die zeker of zeer waarschijnlijk zijn overleden door een corona-besmetting. Dat meldde burgemeester Bilder vanavond in een uitzending van de lokale omroep.

Behalve in Hasselt grijpt het virus ook hard om zich heen in Genemuiden. Bilder ziet een heel klein lichtpuntje: voor zover bekend zijn er sinds gisteren geen nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat duidt erop dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen is.

Zorgen blijven

Maar die cijfers kunnen wat vertekend zijn, omdat in verband met de paasdagen niet alle gegevens direct worden doorgegeven. En hoewel er de laatste dagen minder zieken bij komen, zijn de zorgen nog niet voorbij.

Burgemeester Bilder: "Het is nog erg zorgelijk. Vooral in de woonzorgcentra zijn nog veel mensen ziek. Die zijn dat vaak langere tijd en in veel gevallen zijn ze ook heel ernstig ziek".

Zieken in Zwartsluis

De slachtoffers van het coronavirus waren tot nu toe vooral te vinden in Hasselt en Genemuiden, maar sinds deze week zijn er ook enkele bewoners van woonzorgcentrum De Schans in Zwartsluis ziek. Dat meldde manager Karin Leferink van zorgcombinatie IJsselheem in dezelfde radio-uitzending.

Leferink ziet ook wel lichtpuntjes in de voortdurende strijd tegen corona: "In woonzorgcentrum de Hazelaar in Hasselt is ook weer een patiënt genezen die er ernstig aan toe was. Het is heel fijn om te zien dat mensen ook gewoon kunnen herstellen".

Personeel ziek

In de zorgcentra in Hasselt en Genemuiden waar het coronavirus al langer om zich heen grijpt, zijn ook veel medewerkers ziek. Maar het werk gaat door, zegt Leferink: "We schuiven wat met personeel tussen locaties en we vragen bijvoorbeeld collega's die normaal 12 uur per week werken om extra uren te maken. Het lukt nog steeds, maar het piept en het kraakt wel een beetje".

Ook hier is er toch soms ook iets positiefs te melden, zegt Leferink: "Gelukkig zien we dat de eerste zieke collega's ook weer beter zijn en zelfs alweer aan de slag kunnen".