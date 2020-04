Lege kerken in Overijssel op Eerste Paasdag: "Moeilijk om hier een vrolijk paasgevoel van te krijgen"

Pasen 2020: Foto's van kerkgangers op de stoelen in de verder lege Lebuïnuskerk in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Natuurlijk, zegt dominee Saar Hoogendijk van de Grote of Lebuïnuskerk in Deventer, Pasen is en blijft het feest van hoop. "Maar deze lege kerk is onwezenlijk. We gaan Pasen zeker vieren, maar er zit een ondertoon in die je niet zomaar wegpoetst."

Normaal zit de reusachtige Lebuïnuskerk 's ochtends op Eerste Paasdag stampvol. Dat begint al om zes uur 's ochtends met de voorbereidingen, de vroegdienst die volgt en het paasontbijt voor alle kerkgangers.

'Je kunt er doorheen komen'

Hoe anders is dat tijdens Pasen 2020, in coronatijd. Vandaag zijn het alleen de klokken die luiden voor de dienst van tien uur, trouwe bezoekers volgen de livestream vanuit huis. In de kerk zijn slechts de predikanten en de koster aanwezig.

Toch is dominee Hoogendijk vastberaden de boodschap van Pasen uit te dragen. Hoop geven, optimisme uitstralen. Met het opstaan van Jezus uit de dood als inspiratiebron.

"Want als we in deze tijd ergens behoefte aan hebben, dan is het hoop. De boodschap van Pasen verandert de werkelijkheid niet helemaal, maar geeft wel het perspectief en de hoop dat je door deze crisis heen kunt komen. Dat is nu écht de boodschap: je kunt er doorheen komen."