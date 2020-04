Predikanten en burgemeester leggen eerste stenen voor coronamonument in Ommen

De predikanten Karel Hazeleger, Hans Baart en Kest Jelsma roepen alle inwoners van Ommen op, lid van een kerk of geen lid van een kerk, de komende tijd hun steen van de hoop daar aan toe te voegen.



Het initiatief is een uitvloeisel van de Paasdienst waarin het ging om de weggerolde steen van het graf van Jezus. De steen van de wanhoop werd de steen van de hoop. 'Niet de angst die verlamt, maar de hoop die in beweging zet.'



De actie is bedoeld als teken van hoop in de coronacrisis. Over enige tijd, als er weer een kerkdienst mogelijk is, worden de stenen tot een blijvend monument gevormd. Over de plaats en de vorm is nog geen besluit genomen.

