Kamperen met Pasen in coronatijd langs de IJssel: "We staan nu minstens tien meter uit elkaar"

Kamperen met Pasen in coronatijd: "We gaan er toch even tegenaan."

De Deventer stadscamping op De Worp is tijdens deze Pasen in coronatijd niet geheel verlaten. Acht campers en een caravan van diehard kampeerders staan aan de boorden van de IJssel. "Er is voldoende ruimte en de rust is heerlijk."

De toiletvoorzieningen zijn gesloten, de kampeerders mogen geen gebruik maken van het gezamenlijke sanitair. Maar dat is voor de kleine groep kampeerders in Deventer geen belemmering. "Het poepje en het plasje doen we gewoon in de camper. En daar heb ik vanochtend ook heerlijk gedoucht", zegt een campinggast op leeftijd.

Risicogroep

Hij behoort samen met zijn vrouw tot de risicogroep in deze coronatijd, maar toch trekt hij erop uit. "Er zijn nu minder faciliteiten, maar toch vinden we het lekker om er even uit te zijn. Ondanks onze leeftijd gaan we er toch even tegenaan."

Op de camping staan de gasten nu minstens tien meter bij elkaar vandaan. "We houden voldoende afstand", zegt een dame uit Putten die voor haar camper van de ruimte en de zon geniet. "We vermaken ons prima, ondanks dat we nergens heen kunnen, we blijven gewoon bij de camper."

Prettig paasgevoel

Haar buurman bevestigt het prettige paasgevoel dat, ondanks de corona-maatregelen, op de camping heerst. "En wat ik mooi vind; de receptie is onbemand, iedereen moet betalen in een envelopje en doet dat ook gewoon. Dus deze crisis haalt ook weer mooie dingen boven."