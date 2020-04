Pasen, het feest van de hoop: "Natuurlijk blijft deze horecazaak bestaan"

Zijn terras is leeg en pijnlijk zonovergoten op de ochtend van Eerste Paasdag. Pijnlijk, omdat de zon in deze coronatijd al drie weken schijnt, maar niemand van een drankje en een hapje mag genieten op de stoep bij Goesting. Het terras met misschien wel de meeste zonuren van De Brink, de huiskamer van de Deventer binnenstad, blijft ongebruikt.

Vooruitkijken

Jan Kuiper wil er niet te veel bij stilstaan, hij wil zichzelf niet te veel pijnigen. Liever kijkt hij vooruit, naar eind april, als er mogelijk nieuwe richtlijnen worden afgekondigd.

Waarom hij op de ochtend van Eerste Paasdag, met een lege Brink en een leeg terras, toch naar zijn zaak is gekomen? Kuiper: "Het is een gewoonte geworden om toch elke ochtend hier even te komen en samen een kop koffie te drinken. Vandaag met de collega die de financiën doet. En ook om de dagelijkse dingen even te checken, de e-mail bijvoorbeeld. De zaken even doornemen."

Zalig Pasen

Zijn humeur en optimisme blijven daarbij onveranderd goed. En dat sluit mooi aan bij Pasen, het feest van de hoop. "Natuurlijk zitten we in een crisis en het zal ook allemaal niet even gemakkelijk gaan om daar uit te komen. Maar het feit dat we er met z'n allen onder lijden, sterkt me in de gedachte dat we er ook met z'n allen weer uit moeten komen. Deze zaak blijft zeker bestaan. Zalig Pasen!"