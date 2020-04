Lange rijen voor asperges: “Maar dat gaat nog wel veranderen”

Teler Harry Lubberink is blij verrast met de animo. “We hebben nu bijna veertig jaar asperges en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Natuurlijk zijn de omstandigheden er naar. De maatregelen tegen corona leggen ons zeker geen windeieren. Met zulk mooi weer en met Pasen, dan willen de mensen toch graag een leuke maaltijd op tafel zetten. En dan is de asperge een hele goede invulling.”

Lange rijen voor asperges (Foto: RTV OOst / Paul Schabbink)

Toch zet Lubberink een kanttekening bij de ongelooflijke start van het seizoen. “Ik verwacht dat het in de loop van het seizoen ook nog wel anders zal worden. We kunnen namelijk niet bij de horeca leveren.”Lubberink vreest dan ook nog wel klappen. “Dit is een paar dagen van hoge piek. Maar ik boezem ook gelijk de angst in. We zijn nu in het begin van de oogst van de velden. De oogst gaat de komende weken aanzienlijk toenemen. Ook de aanvoer over het hele land en de voorraden gaan toenemen. Aangezien dan de restaurants niet afnemen, waar toch meer dan de helft naartoe ging, moeten we dat ergens anders zien af te zetten.”