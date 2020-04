Team De Koopsjes winnaar van de Quarantaine Quiz XL - dit waren de goede antwoorden

Van de bijna tweehonderd teams die hun formulier direct na de uitzending instuurden behaalden De Koopsjes het hoogste puntenaantal: liefst 57 vragen werden goed beantwoord.

Ben jij ook benieuwd naar de goede antwoorden? Die vind je hieronder. En wil jij eerst de quiz spelen - ten zeerste aan te bevelen, mocht je dat nog niet gedaan hebben - klik dan hier.



Dit zijn de goede antwoorden

Ronde 1

1. A

2. B

3. A

4. B

5. C

6. C

7. B

8. B

9. B

10. A



Ronde 2

1. A

2. B

3. C

4. A

5. C

6. A

7. A

8. C

9. B

10. C





Ronde 3

1. B

2. C

3. B

4. B

5. C

6. C

7. B

8. A

9. B

10. C





Ronde 4

1. A

2. A

3. B

4. C

5. A

6. C

7. B

8. C

9. A

10. A



Ronde 5

1. A

2. B

3. A

4. B

5. B

6. C

7. A

8. C

9. C

10. A

Ronde 6

1. C

2. A

3. C

4. A

5. C

6. C

7. B

8. A

9. A

10. B

Ronde 7

1. C

2. C

3. A

4. A

5. C

6. A

7. B

8. B

9. B

10. B