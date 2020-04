Politie-onderzoek in Haaksbergen: bewoners woning gehoord, maar niet aangehouden

De bewoners van een huis aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen dat vandaag door de politie is onderzocht, hebben een verklaring afgelegd. In de woning heeft zich een dramatisch incident afgespeeld. Het enige dat de politie meldt is dat de bewoners niet zijn aangehouden, maar vanavond niet naar huis gaan. Over wat er in de woning gebeurd is, doet de politie in het kader van het onderzoek geen enkele mededeling.