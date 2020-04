Automobilist in Zwolle aangehouden na achtervolging door de politie

Agenten zetten een automobilist in zijn auto langs de kant van de weg omdat de bestuurder nog een boete open had staan. De man was echter onder invloed van drugs en vluchtte op het moment dat de agenten hem wilden controleren.

Tactische stellingen

Door de auto op voldoende afstand in het zicht te houden, konden de agenten via de meldkamer, andere collega’s aansturen. Op aanwijzingen van de agenten die in achtervolging waren, namen andere agenten tactische stellingen. "Uiteindelijk werd het web ter hoogte van de kruising Ruimzichtweg/Hasselterdijk in Zwolle gesloten", schrijft de politie op Facebook.

De verdachte reed bij het naderen van deze kruising nog ruim 120 kilometer per uur. "Met deze snelheid was een ernstig ongeluk tussen de verdachte en collega’s bijna niet meer de voorkomen", aldus de politie Kampen. Gelukkig koos de verdachte ervoor om links de dijk af te rijden in plaats van in te rijden op de wachtende agenten.

Wonderbaarlijk

De auto van de verdachte ging wonderbaarlijk niet over de kop en bleef schuin aan de dijk hangen. De automobilist kon door de politie worden aangehouden.