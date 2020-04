Politieonderzoek Haaksbergen richt zich op mogelijk gezinsdrama: dode baby aangetroffen

In of rond de woning blijkt het levenloze lichaam van een baby gevonden (Foto: News United/Dennis Bakker)

Het politieonderzoek, dat al de hele eerste paasdag gaande is in Haaksbergen, richt zich op een mogelijk gezinsdrama. In of rond de woning aan de Jan Vermeerstraat blijkt het levenloze lichaam van een baby te zijn aangetroffen.

Dat melden bronnen aan RTV Oost.

Onduidelijk is echter of het gaat om een volgroeide baby of een doodgeboren kind. Ook is onduidelijk op welke plek en onder welke omstandigheden het is aangetroffen. Omwonenden hoorden vanochtend in alle vroegte gestommel in de woning.

Het onderzoek is er nu in eerste instantie op gericht of er sprake is van een misdrijf.

Verder met onderzoek

De politie gaat er in het huidige stadium overigens niet vanuit dat er opzet in het spel is. Nadat ze zijn gehoord, zijn de bewoners namelijk niet aangehouden. Wel heeft de politie besloten dat ze vooralsnog niet terug kunnen naar hun huis. Forensisch experts gaan morgen eerst verder met het onderzoek.

Ook vandaag al is er de hele dag gezocht in en rond de woning. Zo stond er onder meer een zogenoemde pd-unit opgesteld: een speciaal voertuig dat de recherche gebruikt voor onderzoek. Ook werd het perceel afgezet met zwarte hekken.

De politie wil niet reageren op de bevindingen.