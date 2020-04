Boerin, industrieterrein en hotel winnen ereprijs

Hotel

"Duurzaamheid is sowieso iets wat wij belangrijk vinden," vertelt hoteleigenaar Rob te Wierik. In hartje Deventer runt hij samen met zijn vrouw het 'Hotel in het huis van Deventer'. Zij waren één van de 63 ondernemers die meedongen naar deze prijs.

"In onze tuin op de binnenplaats hangen meerdere regenpijpen. Al dat water gaat direct het riool in, maar dat is zonde. Wij willen dat regenwater opvangen in de tuin en als regenwaterambassadeur anderen laten zien hoe het ook kan."

In het filmpje hieronder laat hij zien wat zijn plan is.

Boerin

De jonge Danique Kottelenberg uit Markelo wil het melkveebedrijf van haar ouders overnemen. "Maar dan wil ik de dierlijke productie grotendeels vervangen door een plantaardige productie." Een heel vernieuwende uitdaging. Danique wil een voedselbos aanleggen en is al begonnen met de moestuin.

"Ik probeer zelf ook minder vlees te eten. Wat thuis nog wel eens tot discussies leidt. Maar ik ben ervan overtuigd dat het anders kan en dat wil ik dan ook op mijn eigen bedrijf doorvoeren."

In dit filmpje vertelt Danique hoe ze haar plan voor zich ziet.

Industrie

Op het bedrijvenpark Marssteden in Enschede is alles strak. Volgens de mensen die er werken te strak. "De medewerkers willen meer ruimte om te wandelen en te fietsen", vertelt Mark van Mast. Hij is adviseur van bedrijvenparken en heeft samen met de ondernemers een plan gemaakt.

"Eigenlijk is het raar. Het terrein ligt direct naast een mooi bos, maar om er te kunnen komen, moet je eerst deze hele lange straat uitlopen. Dan is de lunchtijd alweer voorbij. Wij gaan de stroken, die nu alleen strak gemaaid gras bevatten, groener maken en we hopen op meer biodiversiteit."

Hieronder vertelt Van Mast hoe hun plan ook een inspiratiebron kan zijn voor andere industrieterreinen.