Onderzoek hervat in woning Haaksbergen waar dode baby werd gevonden

De politie heeft het onderzoek hervat in en rond de woning in Haaksbergen waar gisteren een dode baby werd gevonden. Bronnen melden aan RTV Oost dat er mogelijk sprake is van een gezinsdrama. De politie wil vooralsnog niets kwijt over het onderzoek.

De bewoners zijn door de politie gehoord, maar niet aangehouden. Zij hebben in het belang van het onderzoek de nacht elders doorgebracht. De politie wil vooralsnog niks zeggen.

De gezinswoning aan de Jan Vermeerstraat is geheel afgeschermd met zwarte bouwhekken en voor de deur staat een PD-unit van de politie. Een wagen die de recherche gebruikt voor onderzoeken op de plaats delict. Een dag na de vondst van de overleden baby is er nog weinig bekend over wat er zich in of rondom de woning heeft afgespeeld. Ook is niet duidelijk of het gaat om een volgroeide baby, of dat het kind dood geboren is.

Jong stel

Zondagochtend horen buurtbewoners plotseling gestommel in de woning. Niet veel later staat er politie voor de deur en wordt de woning afgezet.

Buurtbewoners vertellen dat in de woning een jong stel woont. Een 'onopvallend, leuk stel zonder fratsen'. Over een eventuele zwangerschap weten ze niks. Door de maatregelen rondom het coronavirus blijven veel buren binnen en is er weinig contact.

Misdrijf of gezinsdrama

Het is niet bekend of het lichaam in of buiten de woning is gevonden. Ook is onduidelijk in welke omstandigheden het is aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

