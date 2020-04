Zwaarlijvige hoofdverdachte kwartetmoord Enschede wil naar huis uit angst voor corona

Door Tom Meerbeek en Jan Colijn

Degene die het verzoek deed, was de jongste verdachte, Denis. Het OM was het niet eens met vrijlating, omdat er naar eigen zeggen voldoende maatregelen in de gevangenis zijn genomen om verspreiding van het virus te voorkomen.

De rechtbank is niet meegegaan met het verzoek van Denis. Hij blijft achter slot en grendel.

Kwartetmoord

Denis wordt er samen met zijn broer en vader van verdacht in november 2018 vier mannen te hebben doodgeschoten in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Eigenlijk zou vandaag het eindproces beginnen, maar door coronamaatregelen in de rechtbank is die rechtszitting opgeschoven.

Morgen wordt bekeken of ook de drie medeverdachten vast blijven zitten. Het gaat om drie Brabanders die een rol zouden hebben gespeeld bij de handel in de moordwapens.

Waarschijnlijk dient het eindproces in het najaar.